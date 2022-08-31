Беспилотный катер ВМС США чуть не угнали в Персидском заливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Персидском заливе попытался захватить беспилотный катер Saildrone Explorer 5-го флота ВМС США, сообщает The Drive со ссылкой на сообщение ВМС США.

Фото: Mc2 Mark Thomas Mahmod/U.S. Navy/Global Look Press Mc2 Mark Thomas Mahmod/U.S. Navy/Global Look Press

Инцидент произошел 29 августа около 23:00 по местному времени, Корабль снабжения КСИР Shahid Baziar взял на буксир американский катер и направился в сторону берега. Наперерез был направлен патрульный катер 5-го флота Thunderbolt, в воздух поднялся американский вертолет MH-60S Sea Hawk. После четырехчасового преследования иранцы отцепили буксирный трос и освободили Saildrone Explorer.

Saildrone Explorer - беспилотный парусник, использующий энергию солнца и оснащенный аппаратурой для наблюдения за морским трафиком. Он оснащен технологиями, имеющиеся в открытом доступе. На момент похищения дрона, на его борту не было секретной информации, сообщили в ВМС США.

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