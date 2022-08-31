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31 минуту назад

Минобороны раскрыло потери ВСУ в провальном наступлении

Елена Прошина

ВСУ понесли значительные потери и были отброшены в ходе провальных атак на Архангельское, Ольгино и Терновые Поды. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что предпринятая попытка украинского режима возобновить атаки на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась. Так, за двое суток российским войскам удалось уничтожить более 1,7 тыс. украинских военнослужащих. ПВО РФ сбила семь украинских БЛА, перехватила 57 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган».

Минобороны рассказало о направленных на срыв миссии МАГАТЭ провокациях Киева

Также, были поражены 10 пунктов управления ВСУ в Херсонской, Днепропетровской областях и ДНР. ВСУ потеряли четыре боевых самолета и три вертолета.

«ВСУ понесли значительные потери в ходе попыток атаковать в районах населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды. Батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ разгромлен, завершается уничтожение его остатков. ВС РФ уничтожили более 40 украинских военных ударом по командному пункту и складу боеприпасов ВСУ около Карловки ДНР», - отметили в Минобороны.

Кроме того, сообщается, что 30 августа киевский режим продолжил провокации, направленные на срыв миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. В частности, при обстреле территории ЗАЭС один из снарядов попал в здание комплекса по переработке радиоактивных отходов.

Армия,Видео,Верховный суд,Минобороны России,МАГАТЭ,
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