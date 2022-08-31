За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 1700 военнослужащих, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Также по его словам, уничтожены четыре боевых самолета противника: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Кроме того выведены из строя три украинских вертолета Ми-8, 63 танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других бронированных машин, и 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли <...> более 1700 украинских военнослужащих, — сказал Конашенков.

Он также отметил, что в ходе атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды украинские подразделения понесли значительные потери и были отброшены ВС РФ. В районе села Сухой Ставок разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. В настоящее время завершается уничтожение его остатков, заключил Конашенков.