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53 минуты назад

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за двое суток безуспешных атак

News.ru

За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 1700 военнослужащих, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Также по его словам, уничтожены четыре боевых самолета противника: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Кроме того выведены из строя три украинских вертолета Ми-8, 63 танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других бронированных машин, и 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли <...> более 1700 украинских военнослужащих, — сказал Конашенков.

Он также отметил, что в ходе атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды украинские подразделения понесли значительные потери и были отброшены ВС РФ. В районе села Сухой Ставок разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. В настоящее время завершается уничтожение его остатков, заключил Конашенков.

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Накануне российские военные ударили по полевым лагерям нацформирований «Айдар» и «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) близ города Марганец Днепропетровской области. Кроме того было уничтожено свыше 100 человек личного состава, 20 единиц военной техники и порядка трех тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня.

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