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1 час назад

Минобороны рассказало о направленных на срыв миссии МАГАТЭ провокациях Киева

Lenta.ru

Киев во вторник, 30 августа, продолжал провокации, направленные на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны России.

Минобороны рассказало о направленных на срыв миссии МАГАТЭ провокациях Киева
Фото: ReutersReuters

В ведомстве сообщили, что в ходе обстрела украинской артиллерией территории ЗАЭС один снаряд попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов.

Уточняется, что обстрелы атомной электростанции велись с огневой позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Никополя на противоположном берегу Каховского водохранилища. Артиллерийское подразделение противника в этом районе были подавлено, добавили в Минобороны.

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В настоящее время радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме. Штатный персонал осуществляет контроль технического состояния станции, а также обеспечение ее работы, заключили в ведомстве.

Ранее The New York Times сообщало, что группа из 14 экспертов МАГАТЭ посетит Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в среду, 31 августа. Предполагалось, что инспекция агентства на ЗАЭС продлится до 3 сентября.

Армия,Минобороны России,МАГАТЭ,
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