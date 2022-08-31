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15 минут назад

Минобороны показало кадры ударов Су-25 по позициям ВСУ с предельно малой высоты

Lenta.ru

Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удар со сверхмалой высоты по позициям и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео боевых вылетов показало Минобороны России в Telegram-канале.

Минобороны показало кадры ударов Су-25 по ВСУ с предельно малой высоты
Фото: © РИА Новости / Нина Падалко© РИА Новости / Нина Падалко
На опубликованных кадрах пилоты готовят боевые машины к вылету, заряжают их, совершают пуски ракет в условиях полета на предельно низкой высоте — такой, что экипаж может невооруженным глазом разглядеть отдельные постройки и элементы рельефа — а после возвращаются на аэродром вылета. При выполнении боевых задач пилоты также выпустили тепловые ловушки, которые должны принять на себя удар ПВО.

«Поражение целей зафиксировали средства объективного контроля. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — рассказали о результатах вылета в Минобороны.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео применения зажигательных снарядов по позициям ВСУ.

Армия,Рамзан Кадыров,Минобороны России,
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