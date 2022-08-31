Минобороны показало кадры ударов Су-25 по ВСУ с предельно малой высоты

На опубликованных кадрах пилоты готовят боевые машины к вылету, заряжают их, совершают пуски ракет в условиях полета на предельно низкой высоте — такой, что экипаж может невооруженным глазом разглядеть отдельные постройки и элементы рельефа — а после возвращаются на аэродром вылета. При выполнении боевых задач пилоты также выпустили тепловые ловушки, которые должны принять на себя удар ПВО.