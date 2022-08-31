Минобороны показало кадры ударов Су-25 по ВСУ с предельно малой высоты

Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удар со сверхмалой высоты по позициям и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео боевых вылетов показало Минобороны России в Telegram-канале.
«Поражение целей зафиксировали средства объективного контроля. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — рассказали о результатах вылета в Минобороны.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео применения зажигательных снарядов по позициям ВСУ.