Отряды боевых кораблей РФ и КНР встретились в Японском море

Отряды боевых кораблей ВМФ России и ВМС Китая встретились в Японском море в рамках стратегических командно-штабных учений "Восток-2022".

Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости» Виталий Аньков/РИА «Новости»

Об этом сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, российский флот представлен кораблями Тихоокеанского флота "Маршал Крылов", "Гремящий", "Совершенный" "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Ослябя", "Пересвет", "Николай Вилков" и судами вспомогательного флота.

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Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая прислали на учения эсминец "Нянь Чан", сторожевой корабль "Ян Чен" и судно комплексного снабжения "Дун Пинху". Отмечается, что "при встрече экипажи кораблей двух стран поприветствовали друг друга в соответствии с военно-морским церемониалом". "По связи стороны уточнили план совместных действий, затем сформировали походный ордер и приступили к выполнению поставленных на учение задач, среди которых оборона морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности, содействие сухопутным войскам на Приморском направлении", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Учения "Восток-2022" завершатся 7 сентября. Руководит маневрами начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Учебные действия проходят на полигонах "Бурдуны", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Лагунное", "Сергеевский", "Телемба", "Успеновский", а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. В них задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.