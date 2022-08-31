Британская разведка опубликовала информацию о контрнаступлении ВСУ

Министерство обороны Великобритании опубликовало очередную сводку разведки, в которой делится информацией о том, как протекает наделавшее много шума «контрнаступлении ВСУ» на юге Украины.

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Так, в Лондоне утверждают, что украинской армии удалось в нескольких местах немного отодвинуть линию фронта в местах, где российская оборона была относительно слаба.

«Россия, вероятно, теперь попытается заполнить пробелы в своей линии, используя заранее выделенные мобильные резервные подразделения. В их число, вероятно, войдут некоторые из тех, кто входит в Восточную группировку войск», - говорится в сообщении.