Британская разведка опубликовала информацию о контрнаступлении ВСУ

Министерство обороны Великобритании опубликовало очередную сводку разведки, в которой делится информацией о том, как протекает наделавшее много шума «контрнаступлении ВСУ» на юге Украины.
Так, в Лондоне утверждают, что украинской армии удалось в нескольких местах немного отодвинуть линию фронта в местах, где российская оборона была относительно слаба.
«Россия, вероятно, теперь попытается заполнить пробелы в своей линии, используя заранее выделенные мобильные резервные подразделения. В их число, вероятно, войдут некоторые из тех, кто входит в Восточную группировку войск», - говорится в сообщении.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в ходе своего наступления за сутки ВСУ потеряли более 1200 солдат, 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин и 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.