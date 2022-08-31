Соединенные Штаты четыре месяца поставляли Киеву оружие, необходимое для контрнаступления на юге Украины. Об этом сообщает телеканал CNN.

Источник в Белом доме рассказал, что Киев просил у Вашингтона то, что позволит осуществить задуманное, и американская администрация выполнила "многие из этих запросов", передав дополнительные боеприпасы, артиллерию и Javelin.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что за сутки были ликвидированы более тысячи военных украинской армии. Подразделения ВСУ попытались прорваться на юг, но были разгромлены на Николаевско-Криворожском, а также других направлениях. Уничтожены 48 танков, 37 боевых бронированных машин, 46 боевых машин пехоты, 8 пикапов с пулеметами.

А эксперт в области безопасности Роберт Фарли несколько дней назад предупреждал, что контрнаступление ВСУ обернется катастрофой для Украины.