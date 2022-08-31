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56 минут назад

CNN: Вашингтон четыре месяца поставлял Киеву необходимое для "контрнаступления" оружие

Российская Газета

Соединенные Штаты четыре месяца поставляли Киеву оружие, необходимое для контрнаступления на юге Украины. Об этом сообщает телеканал CNN.

Источник в Белом доме рассказал, что Киев просил у Вашингтона то, что позволит осуществить задуманное, и американская администрация выполнила "многие из этих запросов", передав дополнительные боеприпасы, артиллерию и Javelin.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что за сутки были ликвидированы более тысячи военных украинской армии. Подразделения ВСУ попытались прорваться на юг, но были разгромлены на Николаевско-Криворожском, а также других направлениях. Уничтожены 48 танков, 37 боевых бронированных машин, 46 боевых машин пехоты, 8 пикапов с пулеметами.

Названа новая возможная дата вступления Украины в НАТО

А эксперт в области безопасности Роберт Фарли несколько дней назад предупреждал, что контрнаступление ВСУ обернется катастрофой для Украины.

"Чувствительное поражение Киева может отбить у западных стран желание поставлять в страну новые партии оружия", - отметил он.

Армия,Видео,Роберт Фарли,Минобороны России,НАТО,
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