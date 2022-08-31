США опасаются за свою боеспособность из-за поставок оружия Украине

Соединенные Штаты Америки опасаются за свою боеспособность из-за поставок Украине некоторых видов вооружений, в частности снарядов калибра 155 мм. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
По информации издания, некоторые американские чиновники полагают, что передача Украине снарядов калибра 155 мм оставляет их запасы в США «на неприятно низком уровне».
«Их уровень не критичен, поскольку США не вовлечены ни в один крупный военный конфликт. Но это не тот уровень запасов, с которым мы хотели бы вступить в бой», — заявил представитель Пентагона.
Также в Минобороны США добавили, что запасы вооружения, предназначенного для непредвиденных угроз, значительно сократились после передаче Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777 и прочего.
Ранее генерал ВС США Арнольд призывал НАТО дать Киеву разрешение и оружие для удара вглубь России.