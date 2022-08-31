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57 минут назад

WSJ: США опасаются за свою боеспособность из-за поставок оружия Украине

Газета.Ru

Соединенные Штаты Америки опасаются за свою боеспособность из-за поставок Украине некоторых видов вооружений, в частности снарядов калибра 155 мм. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

США опасаются за свою боеспособность из-за поставок оружия Украине
Фото: DepositphotosDepositphotos

По информации издания, некоторые американские чиновники полагают, что передача Украине снарядов калибра 155 мм оставляет их запасы в США «на неприятно низком уровне».

«Их уровень не критичен, поскольку США не вовлечены ни в один крупный военный конфликт. Но это не тот уровень запасов, с которым мы хотели бы вступить в бой», — заявил представитель Пентагона.

Также в Минобороны США добавили, что запасы вооружения, предназначенного для непредвиденных угроз, значительно сократились после передаче Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777 и прочего.

Ранее генерал ВС США Арнольд призывал НАТО дать Киеву разрешение и оружие для удара вглубь России.

Армия,НАТО,Пентагон,
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