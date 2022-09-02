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1 час назад

ВСУ за 20 минут обстреляли Донецк и Макеевку

ТАССиещё 9

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли в пятницу еще два удара по территории Донецкой Народной Республики, обстреляв Донецк и Макеевку. Об этом сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ВСУ за 20 минут обстреляли Донецк и Макеевку
Фото: ReutersReuters

Под огнем оказались Куйбышевский и Кировский районы Донецка. ВСУ выпустили по ним пять снарядов в 06:30. Червоногвардейский район Макеевки попал под удар в 06:50, по нему выпущено два снаряда. Огонь по обоим городам велся из артиллерии натовского калибра 155 мм.

Ранее обстрелам подверглись центральный Ворошиловский огонь Донецка, Никитовкий район Горловки и ее пригород - Пантелеймоновка. Для ударов по ним также применялась артиллерия калибра 155 мм. На данный момент представительство зафиксировало пять фактов ведения огня по территории ДНР.

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