ВСУ за 20 минут обстреляли Донецк и Макеевку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли в пятницу еще два удара по территории Донецкой Народной Республики, обстреляв Донецк и Макеевку. Об этом сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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Под огнем оказались Куйбышевский и Кировский районы Донецка. ВСУ выпустили по ним пять снарядов в 06:30. Червоногвардейский район Макеевки попал под удар в 06:50, по нему выпущено два снаряда. Огонь по обоим городам велся из артиллерии натовского калибра 155 мм.