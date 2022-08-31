Названа новая возможная дата вступления Украины в НАТО

Украина может вступить в состав НАТО до завершения военного конфликта с Россией. Об этом заявила вице-премьер Ольга Стефанишина в беседе с «Европейской правдой», передает РИА Новости.

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Она отказалась приводить подробности, но уточнила, что решение о возможном вступлении Украины в Североатлантический альянс может быть принято до окончания боевых действия на территории страны.

Стефанишина напомнила, что Киев неоднократно просил НАТО о вступлении в альянс, и теперь Брюссель должен принять окончательное решение на этот счет.

При этом она отвергла утверждение, что государство, которое участвует в военном конфликте или имеет территориальный спор, не может вступить в НАТО. Стефанишина подчеркнула, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Украине формулу, по которой это может быть реализовано.

Бывший глава НАТО в январе предложил предоставить Грузии и Украине план действий по членству в Североатлантическом альянсе, позволяющий им игнорировать территориальные споры. Для этого он порекомендовал сделать оговорку, согласно которой статья 5 устава НАТО распространяется только на подконтрольные Киеву и Тбилиси территории.