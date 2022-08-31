Кирби пообещал новую военную помощь Украине

Белый дом собирается объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

Фото: Andrew Harnik/AP Andrew Harnik/AP

«В ближайшие дни вы услышите новые объявления касательно выделении помощи Украине в сфере безопасности», - приводит агентство слова Кирби на брифинге в среду.

Подробностей не последовало.

Ранее генерал Вооруженных сил США в отставке Марк Арнольд заявил, что Штаты и Североатлантический альянс должны предоставить Киеву оружие для удара вглубь Российской Федерации и разрешить Украине провести такие атаки.

По словам Арнольда, требования Запада к Киеву не использовать полученное от союзников вооружение против Москвы является «огромной стратегической ошибкой».