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1 час назад

РИА Новости: Кирби пообещал новую военную помощь Украине

Газета.Ruиещё 9

Белый дом собирается объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

Кирби пообещал новую военную помощь Украине
Фото: Andrew Harnik/APAndrew Harnik/AP

«В ближайшие дни вы услышите новые объявления касательно выделении помощи Украине в сфере безопасности», - приводит агентство слова Кирби на брифинге в среду.

Подробностей не последовало.

Ранее генерал Вооруженных сил США в отставке Марк Арнольд заявил, что Штаты и Североатлантический альянс должны предоставить Киеву оружие для удара вглубь Российской Федерации и разрешить Украине провести такие атаки.

По словам Арнольда, требования Запада к Киеву не использовать полученное от союзников вооружение против Москвы является «огромной стратегической ошибкой».

По мнению генерала, Штатам и их союзникам следует обеспечить Украину оружием, способным нанести удары по территории РФ.

Армия,Джон Кирби,Марк Арнольд,НАТО,
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