Кирби пообещал новую военную помощь Украине

Белый дом собирается объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.
«В ближайшие дни вы услышите новые объявления касательно выделении помощи Украине в сфере безопасности», - приводит агентство слова Кирби на брифинге в среду.
Подробностей не последовало.
Ранее генерал Вооруженных сил США в отставке Марк Арнольд заявил, что Штаты и Североатлантический альянс должны предоставить Киеву оружие для удара вглубь Российской Федерации и разрешить Украине провести такие атаки.
По словам Арнольда, требования Запада к Киеву не использовать полученное от союзников вооружение против Москвы является «огромной стратегической ошибкой».
По мнению генерала, Штатам и их союзникам следует обеспечить Украину оружием, способным нанести удары по территории РФ.