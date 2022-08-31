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1 час назад

Британский наемник рассказал об участии в конфликте на Украине на стороне Киева

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Воевавший на стороне Киева британский наемник Джош Гриффитс в интервью порталу SurreyLive рассказал, что получил ранение при минометном обстреле на Украине и чуть не погиб, но смог вернуться домой.

Британский наемник рассказал об участии в конфликте на Украине на стороне Киева
Фото: ReutersReuters

Согласно порталу SurreyLive, бывший британский военный едва избежал смерти после того, как был дважды ранен в ходе минометного обстрела. Его голень «разорвало на куски», осколки повредили сухожилия и нервы на левой ноге, передает РИА «Новости». Наемник получил множественные осколочные ранения.

По словам Гриффитса, во время его пребывания в больнице на Украине власти наградили его медалью. Он уже вернулся домой в Британию, где ему предстоят многочисленные операции. Врачи оценивают на 50% вероятность того, что он вновь сможет поднять левую ногу.

Названа новая возможная дата вступления Украины в НАТО

Наемник утверждает, что для поездки на Украину он уволился с работы и продал автомобиль. Когда Гриффитс прибыл в Польшу, он встретился с двумя британцами, которые тоже направлялись на Украину. Один из них, человек с военным прошлым, посоветовал наемнику вернуться в Британию, поскольку набор солдат на Украине «шокирует», а в войсках много гражданских, «которые просто играли слишком много в Call of Duty».

Гриффитс утверждает, что его «команда» все еще на Украине. На днях он получил новость о гибели одного из своих товарищей.

Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.

29 июня адвокат приговоренного в Донецкой народной республике к смертной казни иностранного наемника Шона Пиннера подала кассационную жалобу.

Армия,Шон Пиннер,НАТО,
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