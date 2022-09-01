Пентагон: США пока не отправляли на Украину ЗРК NASAMS

Передвижные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, предназначенные для передачи Киеву, еще не произведены. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона, генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Патрик Райдер.

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Он открестился от утверждений, что США передавал подобное вооружение Украине. Райдер подчеркнул, что поставка комплексов будет происходить по мере готовности.