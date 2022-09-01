В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

В Пентагоне открестились от передачи Украине NASAMS

Lenta.ruиещё 3

Передвижные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, предназначенные для передачи Киеву, еще не произведены. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона, генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Патрик Райдер.

Пентагон: США пока не отправляли на Украину ЗРК NASAMS
Фото: ReutersReuters

Он открестился от утверждений, что США передавал подобное вооружение Украине. Райдер подчеркнул, что поставка комплексов будет происходить по мере готовности.

Ранее Министерство обороны США заключило контракт с оборонным подрядчиком Raytheon на закупку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для Украины. Стоимость сделки составила 182 миллиона долларов.

Армия,Пентагон,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители