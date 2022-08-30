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9 минут назад

В Турции заявили, что продолжат поддерживать Киев

Илья Родин

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар рассказал, что Анкара продолжит поддерживать Украину. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Турция определилась в вопросе военной поддержки Украины
Фото: ReutersReuters

По данным агентства, Хулуси Акар провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой Алексей Резниковым.

Во время беседы министр обороны Украины поздравил Акара с Днем победы в битве при Думлупынаре и Днем вооруженных сил Турции.

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Турецкий военачальник поблагодарил Резникова и заявил, что Анкара продолжит оказывать Украине поддержку.

Ранее сообщалось, что во вторник, 30 августа, в Турции отмечают 100-ю годовщину победы в битве при Думлупынаре.

Армия,В мире,Хулуси Акар,
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