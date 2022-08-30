Турция определилась в вопросе военной поддержки Украины

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар рассказал, что Анкара продолжит поддерживать Украину. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным агентства, Хулуси Акар провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой Алексей Резниковым.
Во время беседы министр обороны Украины поздравил Акара с Днем победы в битве при Думлупынаре и Днем вооруженных сил Турции.
Турецкий военачальник поблагодарил Резникова и заявил, что Анкара продолжит оказывать Украине поддержку.
Ранее сообщалось, что во вторник, 30 августа, в Турции отмечают 100-ю годовщину победы в битве при Думлупынаре.