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43 минуты назад

Турция решила продолжить поддерживать Украину

Lenta.ruиещё 1

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара решила продолжать поддерживать Киев. Его слова приводит РИА Новости.

Турция решила продолжить поддерживать Украину
Фото: ReutersReuters

Так, министр обороны Украины Алексей Резников позвонил министру национальной обороны Хулуси Акару по случаю Дня победы 30 августа и Дня вооруженных сил Турции и выразил свои поздравления.

«Министр Акар поблагодарил своего коллегу и подчеркнул, что их поддержка Украины будет продолжаться», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Ранее Украина и Турция подписали меморандум о восстановлении инфраструктуры страны. Планируется, что турецкий бизнес и государственные структуры смогут развивать на Украине конкретные проекты по восстановлению, а также проводить консультации.

Армия,Алексей Резников,Хулуси Акар,
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