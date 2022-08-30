Турция решила продолжить поддерживать Украину

Так, министр обороны Украины Алексей Резников позвонил министру национальной обороны Хулуси Акару по случаю Дня победы 30 августа и Дня вооруженных сил Турции и выразил свои поздравления.

«Министр Акар поблагодарил своего коллегу и подчеркнул, что их поддержка Украины будет продолжаться», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Ранее Украина и Турция подписали меморандум о восстановлении инфраструктуры страны. Планируется, что турецкий бизнес и государственные структуры смогут развивать на Украине конкретные проекты по восстановлению, а также проводить консультации.