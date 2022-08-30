На Украине ужесточили требования к освещению боевых действий

Министерство обороны и генеральный штаб Украины рассказали об ужесточении требований к освещению боевых действий в стране. Об этом украинский генштаб сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Призываем всех воздержаться от домыслов и не давать оценку действиям Вооруженных сил Украины и Сил обороны Украины в целом. Напоминаем, что только военное руководство владеет полной информацией о ситуации на передовых позициях, поэтому именно военные могут предоставлять данную информацию», — сказано в заявлении.

Генштаб подчеркнул, что какая-либо альтернативная трактовка оперативной обстановки на фронте, а также прогнозы являются неприемлемыми. Отмечается, что лишь украинские военные вправе сообщать данные о боевых действиях, их ходе, последствиях и результате.