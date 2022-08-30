В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+33° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
12 минут назад

На Украине ужесточили требования к освещению боевых действий

Lenta.ruиещё 2

Министерство обороны и генеральный штаб Украины рассказали об ужесточении требований к освещению боевых действий в стране. Об этом украинский генштаб сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На Украине ужесточили требования к освещению боевых действий
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Призываем всех воздержаться от домыслов и не давать оценку действиям Вооруженных сил Украины и Сил обороны Украины в целом. Напоминаем, что только военное руководство владеет полной информацией о ситуации на передовых позициях, поэтому именно военные могут предоставлять данную информацию», — сказано в заявлении.

Генштаб подчеркнул, что какая-либо альтернативная трактовка оперативной обстановки на фронте, а также прогнозы являются неприемлемыми. Отмечается, что лишь украинские военные вправе сообщать данные о боевых действиях, их ходе, последствиях и результате.

Ранее российские военные из группировки «О» («Отважные») захватили оружие США и НАТО на оставленных позициях ВСУ. Среди них оказались гранатометы NLAW, американские гранаты M67, заряды для гаубицы M777, пулемет M2 Browning и патроны различного калибра.

Армия,Генштаб,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители