Бойцы ЧВК «Вагнер» сбили вертолет ВСУ

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» сбили из переносного зенитного ракетного комплекса вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на участке между Соледаром и Артемовском (переименован в Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

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По сведениям канала, данный рубеж удерживает 93-я бригада ВСУ. В посте утверждается, что «по радиоперехватам можно отметить низкий боевой дух» бойцов ВСУ.

«В связи с большими потерями, они требуют ротации, замены выбывшего личного состава и пополнения, ссылаясь на отсутствие возможности держать оборону», — пояснили авторы канала.

Ранее стало известно о том, что разрозненные сообщения о первых потерях контрнаступления ВСУ начали появляться в соцсетях.