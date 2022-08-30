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48 минут назад

Бойцы ЧВК «Вагнер» сбили вертолет ВСУ

Lenta.ru

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» сбили из переносного зенитного ракетного комплекса вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на участке между Соледаром и Артемовском (переименован в Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Бойцы ЧВК «Вагнер» сбили вертолет ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сведениям канала, данный рубеж удерживает 93-я бригада ВСУ. В посте утверждается, что «по радиоперехватам можно отметить низкий боевой дух» бойцов ВСУ.

«В связи с большими потерями, они требуют ротации, замены выбывшего личного состава и пополнения, ссылаясь на отсутствие возможности держать оборону», — пояснили авторы канала.

Ранее стало известно о том, что разрозненные сообщения о первых потерях контрнаступления ВСУ начали появляться в соцсетях.

Появились данные о подготовке бойцов ЧВК Вагнера для боев на Украине

О провале наступления ВСУ заявили в Минобороны России во вторник, 30 августа. В ведомстве уточняли, что по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского войска ВСУ «предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях».

Армия,Владимир Зеленский,Минобороны России,
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