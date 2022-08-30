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1 час назад

Италия поддерживает подготовку украинских военных

ТАСС

Италия работает над тем, чтобы обеспечить целевую подготовку украинских военных для обеспечения безопасного использования ими оружия. Об этом заявил на неформальной встрече министров обороны стран ЕС в Праге итальянский министр Лоренцо Гуэрини.

Италия поддерживает подготовку украинских военных
Фото: ReutersReuters

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить целевые учебные мероприятия для украинского военного персонала, чтобы гарантировать безопасное использование оружия", - приводятся во вторник его слова на официальном сайте ведомства.

Он также выразил безоговорочную поддержку и солидарность Украине и напомнил, что "несмотря на правительственный кризис, Италии удалось закрыть четвертый пакет военной помощи в соответствии с пожеланиями, выраженными украинской стороной".

Итальянский министр выразил обеспокоенность в связи с нынешним международным контекстом, который может негативно сказаться на ситуации с безопасностью в Средиземноморье. Гуэрини также отметил, что "последствия украинских событий могут иметь дестабилизирующие последствия для региона Западных Балкан, стратегически важном для безопасности всего европейского континента". В этом контексте он упомянул об увеличении на 250 военнослужащих национального контингента в Косово в рамках международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово.

Армия,НАТО,ЕС,
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