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1 час назад

Иранский корабль попытался украсть морской беспилотник США

Елена Прошина

Ночью 29 августа иранские моряки попытались украсть американский морской беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Сообщается, что флот ВМС США обнаружил в международных водах Персидского залива корабль поддержки ВМС КСИР Ирана, который взял на буксир американское беспилотное судно Saildrone Explorer.

Чтобы отбить беспилотник обратно, американской стороне пришлось задействовать патрульный корабль ВМС США и вертолёт MH-60S Sea Hawk. После приближения американской техники иранский корабль бросил захваченный беспилотник и покинул район.

Стало известно о прибытии первой партии беспилотников из Ирана в Россию

Ранее беспилотники Ирана нанесли удары по американской авиабазе в Кувейте.

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