Иранский корабль попытался украсть морской беспилотник США

Ночью 29 августа иранские моряки попытались украсть американский морской беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Сообщается, что флот ВМС США обнаружил в международных водах Персидского залива корабль поддержки ВМС КСИР Ирана, который взял на буксир американское беспилотное судно Saildrone Explorer.