Иранский корабль попытался украсть морской беспилотник США

Ночью 29 августа иранские моряки попытались украсть американский морской беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Сообщается, что флот ВМС США обнаружил в международных водах Персидского залива корабль поддержки ВМС КСИР Ирана, который взял на буксир американское беспилотное судно Saildrone Explorer.
Чтобы отбить беспилотник обратно, американской стороне пришлось задействовать патрульный корабль ВМС США и вертолёт MH-60S Sea Hawk. После приближения американской техники иранский корабль бросил захваченный беспилотник и покинул район.
Ранее беспилотники Ирана нанесли удары по американской авиабазе в Кувейте.