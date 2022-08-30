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34 минуты назад

В Турции показали новый сверхзвуковой беспилотник

Елена Прошина

Турецкая компания Baykar Makina показала новый прототип сверхзвукового палубного беспилотника Kizilelma. Об этом сообщает турецкий государственный телеканал TRT.

Презентация прошла в рамках авиационно-космического фестиваля Teknofest, который открылся в городе Самсун на черноморском побережье Турции. Глава компании Халюк Байрактар сообщил, что Kizilelma планируют выпускать на заводе, который Baykar Makina построит на Украине. На нём же будет осуществляться сборка Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.

Взлётная масса показанного БПЛА составляет около 6 тонн. Сообщается, что Kizilelma может находиться в воздухе 5–6 часов на высоте до 12 км. Дальность полёта, как обещает Baykar Makina, не ограничена. При этом наиболее важной особенностью нового БПЛА создатели называют возможность взлетать и приземляться с кораблей с короткими взлётно-посадочными полосами. Кроме того, Kizilelma сможет работать с другими беспилотниками в составе роя.

Ранее стало известно, что Турция планирует поднять плату за проход через Босфор.

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