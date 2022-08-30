Германия объявила о невозможности дальнейших поставок оружия Украине

ФРГ может производить вооружение для зарубежных заказчиков, однако собственные запасы заканчиваются, рассказала глава Минобороны Кристине Ламбрехт.
Согласно информации агентства DPA, в ходе заседания кабинета министров Германии глава оборонного ведомства Кристине Ламбрехт заявила, что запасы оружия Бундесвера заканчиваются.
«Мы подходим к границам того, что можем отдать по линии Бундесвера», — сказала она.
При этом она отметила, что с разрешения правительства страны промышленность Германии может производить вооружение специально для зарубежных заказчиков.
По информации Reuters, власти ФРГ намерены поставить Киеву военную помощь на сумму более 500 млн евро.