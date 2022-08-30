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23 минуты назад

Глава Минобороны Ламбрехт: Германия больше не может поставлять Украине оружие

runews24.ru

ФРГ может производить вооружение для зарубежных заказчиков, однако собственные запасы заканчиваются, рассказала глава Минобороны Кристине Ламбрехт.

Германия объявила о невозможности дальнейших поставок оружия Украине
Фото: TwitterTwitter

Согласно информации агентства DPA, в ходе заседания кабинета министров Германии глава оборонного ведомства Кристине Ламбрехт заявила, что запасы оружия Бундесвера заканчиваются.

«Мы подходим к границам того, что можем отдать по линии Бундесвера», — сказала она.

При этом она отметила, что с разрешения правительства страны промышленность Германии может производить вооружение специально для зарубежных заказчиков.

«Украина требует все»: какое оружие ждет Киев

По информации Reuters, власти ФРГ намерены поставить Киеву военную помощь на сумму более 500 млн евро.

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