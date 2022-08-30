Германия объявила о невозможности дальнейших поставок оружия Украине

ФРГ может производить вооружение для зарубежных заказчиков, однако собственные запасы заканчиваются, рассказала глава Минобороны Кристине Ламбрехт.

«Мы подходим к границам того, что можем отдать по линии Бундесвера», — сказала она.

При этом она отметила, что с разрешения правительства страны промышленность Германии может производить вооружение специально для зарубежных заказчиков.