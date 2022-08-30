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50 минут назад

На Украине отчитались о первых потерях при контрнаступлении

Lenta.ru

На Украине начали сообщать о первых потерях контрнаступления. Разрозненные сообщения появляются в соцсетях.

На Украине отчитались о первых потерях при контрнаступлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, о потере сослуживца сообщили в подразделениях 126-й отдельной бригады территориальной обороны (ТО) Одессы. В опубликованном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) посте одного из подразделений сообщается о смерти Алексапольского Святослава, погибшего «во время штурма вражеских позиций».

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В аккаунте другого подразделения опубликовано фото еще одного погибшего бойца, чье имя в посте не упоминается. Указывается лишь то, что он «погиб во время наступления». В комментариях его называют Георгием.

Ранее Минобороны России заявило о провале наступления ВСУ по трем направлениям.

Армия,В мире,Минобороны России,
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