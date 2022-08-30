Приближение кораблей РФ к берегам Великобритании объяснено

Зарубежные СМИ пытаются искусственно создать панику вокруг российских кораблей, приближающихся к территориальным водам Великобритании. Так считает военный эксперт, политолог, директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов. Российские корабли часто проходят вблизи побережья Британии, напомнил он. Попытки связать эти перемещения с реакцией на угрозы Лондона в сторону Москвы не имеют под собой оснований, заявил он в ходе беседы с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» были замечены у Британского побережья. «Общественная служба новостей» сообщила, что российские суда смогли скрытно подойти к границам государства. Их заметили в 80 километрах от берега. По данным издания, корабли двигались в сторону пролива между Ирландией с Англией.

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«Все-таки наши военные корабли часто проходят недалеко от территориальных вод Великобритании. Это не первый и не последний раз. Поэтому связывать это с какими-то конкретными высказываниями Лондона не стоит», — считает Коновалов.

Поскольку в последнее время со стороны британских политиков было много выпадов в сторону Москвы, западные журналисты увидели в этих перемещениях ответную реакцию России, отметил военный эксперт. «Каждый раз реагировать на все высказывания Лондона — это тратить слишком много топлива. На реагирования на постоянные и агрессивные высказывания не напасешься. Поскольку это происходит на фоне британских выпадов, поэтому на ситуацию обращают внимание», — указал директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века.

Однако он подчеркнул, что корабли типа ракетного крейсера «Маршал Устинов» и большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», которые были замечены вблизи британского берега, не используются для патрулирования территорий.

«Корабли туда посланы точно не за тем, чтобы следить за территорией. Но тут уже нужно понимать задачу. Может, они в Средиземное море идут. Задачу отмечает командование Военно-морского флота, пока мы ее не знаем, точно сказать ничего нельзя», — поделился специалист.

Он заявил, что реакцию Великобритании в данном случае также легко предугадать.

«Не удивлюсь, если Лондон попытается использовать эту ситуацию для того, чтобы в очередной раз обрушить на западные страны кучу антироссийских высказываний. Тем более Лиз Трасс, которой пророчат место премьер-министра, известна своей антироссийской позицией. Она даже готова нажать на ядерную кнопку, как она сказала», — напомнил эксперт.