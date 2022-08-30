В Новой Каховке сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) вновь сработала в Новой Каховке в Херсонской области, произошло около 20 взрывов, сообщается во вторник в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города.
"В Новой Каховке опять работает [система] ПВО. Около 20 взрывов. Опять ревет сирена воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Как передает корреспондент ТАСС, над Херсоном пятый раз за вторник, предположительно, запустили не менее четырех ракет ПВО. В небе не видны следы, однако слышны звуки взрывов. Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.
Вооруженные силы Украины с вечера 28 августа ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома. Вечером в понедельник после очередного обстрела Новая Каховка осталась без света и воды. В ночь на вторник обстрелов города и окрестностей не было, однако днем они возобновились, были попадания по жилым домам, а также по Антоновскому мосту через Днепр.