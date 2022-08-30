В Новой Каховке сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) вновь сработала в Новой Каховке в Херсонской области, произошло около 20 взрывов, сообщается во вторник в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города.

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"В Новой Каховке опять работает [система] ПВО. Около 20 взрывов. Опять ревет сирена воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Как передает корреспондент ТАСС, над Херсоном пятый раз за вторник, предположительно, запустили не менее четырех ракет ПВО. В небе не видны следы, однако слышны звуки взрывов. Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.