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1 час назад

В Новой Каховке вновь сработала система ПВО

ТАССиещё 1

Система противовоздушной обороны (ПВО) вновь сработала в Новой Каховке в Херсонской области, произошло около 20 взрывов, сообщается во вторник в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города.

В Новой Каховке сработала система ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Новой Каховке опять работает [система] ПВО. Около 20 взрывов. Опять ревет сирена воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Как передает корреспондент ТАСС, над Херсоном пятый раз за вторник, предположительно, запустили не менее четырех ракет ПВО. В небе не видны следы, однако слышны звуки взрывов. Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

Вооруженные силы Украины с вечера 28 августа ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома. Вечером в понедельник после очередного обстрела Новая Каховка осталась без света и воды. В ночь на вторник обстрелов города и окрестностей не было, однако днем они возобновились, были попадания по жилым домам, а также по Антоновскому мосту через Днепр.

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