Вооруженные силы Украины строят копии американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в попытке «ввести в заблуждение российские силы». Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на неназванные источники и фотографии реплик РСЗО.

Отмечается, что украинские военные строят копии из дерева.

Ранее в Пентагоне сообщили о намерении США выделить Украине до $775 млн в рамках военной помощи и предоставить боеприпасы к РСЗО HIMARS.

Замглавы Пентагона Колин Каль заявлял, что у Украины уже достаточно западных реактивных систем залпового огня HIMARS, поэтому приоритетом военной помощи будет обеспечение поставок управляемых реактивных снарядов GMLRS.