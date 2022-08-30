Вооруженные силы Украины строят копии американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в попытке «ввести в заблуждение российские силы». Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на неназванные источники и фотографии реплик РСЗО.
Отмечается, что украинские военные строят копии из дерева.
Ранее в Пентагоне сообщили о намерении США выделить Украине до $775 млн в рамках военной помощи и предоставить боеприпасы к РСЗО HIMARS.
Замглавы Пентагона Колин Каль заявлял, что у Украины уже достаточно западных реактивных систем залпового огня HIMARS, поэтому приоритетом военной помощи будет обеспечение поставок управляемых реактивных снарядов GMLRS.
2 августа министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили шесть пусковых установок реактивной системы залпового огня HIMARS и более 200 ракет к ним, а также пять установок противокорабельного комплекса Harpoon.