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1 час назад

Washington Post: Украина строит деревянные копии HIMARS, чтобы спасти настоящие

Газета.Ru

Вооруженные силы Украины строят копии американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в попытке «ввести в заблуждение российские силы». Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на неназванные источники и фотографии реплик РСЗО.

Отмечается, что украинские военные строят копии из дерева.

Ранее в Пентагоне сообщили о намерении США выделить Украине до $775 млн в рамках военной помощи и предоставить боеприпасы к РСЗО HIMARS.

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Замглавы Пентагона Колин Каль заявлял, что у Украины уже достаточно западных реактивных систем залпового огня HIMARS, поэтому приоритетом военной помощи будет обеспечение поставок управляемых реактивных снарядов GMLRS.

2 августа министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили шесть пусковых установок реактивной системы залпового огня HIMARS и более 200 ракет к ним, а также пять установок противокорабельного комплекса Harpoon.

Армия,Видео,Сергей Шойгу,Пентагон,
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