Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать новый способ «выманивания» российских высокоточных ракет «Калибр». Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на газету The Washington Post, военные используют ложные цели, чтобы заставить Вооруженные силы РФ впустую тратить снаряды.

В качестве приманок используются макеты, изображающих артиллерийские орудия, в том числе американские ракетные системы HIMARS. Таким образом ВСУ якобы смогли выманить около десятка «Калибров».

Отмечается, что беспилотники, которые передают координаты целей для дальнейшего наведения ракет, оказываются неспособны отличить такие макеты от реального вооружения.