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42 минуты назад

WP раскрыла хитрую тактику ВСУ по «выманиванию» российских «Калибров»

Никита Бородкин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать новый способ «выманивания» российских высокоточных ракет «Калибр». Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на газету The Washington Post, военные используют ложные цели, чтобы заставить Вооруженные силы РФ впустую тратить снаряды.

В качестве приманок используются макеты, изображающих артиллерийские орудия, в том числе американские ракетные системы HIMARS. Таким образом ВСУ якобы смогли выманить около десятка «Калибров».

Отмечается, что беспилотники, которые передают координаты целей для дальнейшего наведения ракет, оказываются неспособны отличить такие макеты от реального вооружения.

В Пентагоне усомнились в военных успехах Украины

По мнению аналитиков тактика поможет Киеву истощить арсенал ВС РФ, который стало сложнее пополнять из-за санкций. Кроме того, ложные цели заставляют российские войска переносить свои склады и пункты управления из соображений безопасности.

Армия,Видео,Верховный суд,Пентагон,
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