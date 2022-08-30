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1 час назад

Золотов рассказал Путину о действиях Росгвардии в ходе спецоперации

Свободная пресса

Владимир Путин провел рабочую встречу с директором Росгвардии Виктором Золотовым, который доложил президенту о работе подразделений войск национальной гвардии в рамках выполнения задач в ходе спецоперации.

Войска Росгвардии в ходе спецоперации на Украине, в частности, выполняют задачи по налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях, а также охраняют важные государственные объекты, сообщил Виктор Золотов.

«Мы принимаем непосредственное участие в боевых действиях, а именно: разведывательно-поисковые, разведывательно-засадные действия, также обнаружение и ликвидация диверсионно-разведывательных групп противника, диверсионно-террористических групп, обнаружение схронов вооружений, разминирование», - цитирует Золотова РИА «Новости».

Ранее новости сообщали, что Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС, которые сотрудничали с украинскими военными.

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