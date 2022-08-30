Стало известно о новой тактике ВСУ по «выманиванию» российских «Калибров»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать новую тактику по «выманиванию» российских высокоточных ракет большой дальности «Калибр». Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских и украинских чиновников.

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Как стало известно изданию, украинские военные начали активно использовать ложные цели, чтобы заставить Вооруженные силы (ВС) России впустую тратить свои ракеты. В частности, речь идет о деревянных макетах, изображающих артиллерийские орудия, в том числе ракетные системы, которые были поставлены Киеву западными странами.

По словам украинского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность, за счет использования ложных целей за несколько недель ВСУ уже удалось выманить не менее десяти российских «Калибров». Беспилотники, которые передают координаты целей для дальнейшего наведения ракет, оказываются неспособны отличить такие макеты от реального вооружения. Собеседник газеты отметил, что в стране уже решили расширить производство имитирующих настоящую технику и орудия моделей, поскольку они показали свою эффективность.