В Пентагоне усомнились в военных успехах Украины

В Минобороны США считают, что нынешних возможностей Украины вряд ли достаточно для достижения значительных успехов на юге. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

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В последние несколько месяцев украинские официальные лица обещают широкое контрнаступление в районе Херсонской области.

NYT отмечает, что время не на стороне правительства Владимира Зеленского - крупную операцию необходимо начать до того, как осенние дожди сделают сельскую местность непроходимой, до того, как энергетический кризис подорвет европейскую поддержку Киева, и до того, как российские силы смогут дополнительно укрепить свои позиции и пополнить запасы.

«Украинский успех поднимет боевой дух внутри страны и убедит колеблющихся союзников продолжать отправлять оружие в Киев. Неудача может означать, что Украина пожертвовала жизнями за небольшую выгоду или вообще без нее», - подчеркивает газета.

В Минобороны РФ заявили, что 29 августа попытка наступления Украины в Николаевской и Херсонской областях была подавлена. Российские военные заявили, что за сутки были уничтожены 48 украинских танков, 46 боевых машины пехоты, а потери украинской армии составили более 1,2 тысячи человек.