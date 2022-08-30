В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
12 минут назад

В Пентагоне усомнились в военных успехах Украины

Мария Иванова

В Минобороны США считают, что нынешних возможностей Украины вряд ли достаточно для достижения значительных успехов на юге. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

В Пентагоне усомнились в военных успехах Украины
Фото: ReutersReuters

В последние несколько месяцев украинские официальные лица обещают широкое контрнаступление в районе Херсонской области.

NYT отмечает, что время не на стороне правительства Владимира Зеленского - крупную операцию необходимо начать до того, как осенние дожди сделают сельскую местность непроходимой, до того, как энергетический кризис подорвет европейскую поддержку Киева, и до того, как российские силы смогут дополнительно укрепить свои позиции и пополнить запасы.

«Украинский успех поднимет боевой дух внутри страны и убедит колеблющихся союзников продолжать отправлять оружие в Киев. Неудача может означать, что Украина пожертвовала жизнями за небольшую выгоду или вообще без нее», - подчеркивает газета.

В Минобороны РФ заявили, что 29 августа попытка наступления Украины в Николаевской и Херсонской областях была подавлена. Российские военные заявили, что за сутки были уничтожены 48 украинских танков, 46 боевых машины пехоты, а потери украинской армии составили более 1,2 тысячи человек.

Представитель Пентагона заявил NYT, что объявленное наступление «показывает аппетит украинцев к прогрессу на поле боя», но в США «по-прежнему с осторожностью относится к тому, достаточно ли нынешних военных возможностей Украины для достижения значительных успехов».

Армия,В мире,Владимир Зеленский,Минобороны России,Пентагон,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители