В Пентагоне усомнились в военных успехах Украины

В Минобороны США считают, что нынешних возможностей Украины вряд ли достаточно для достижения значительных успехов на юге. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.
В последние несколько месяцев украинские официальные лица обещают широкое контрнаступление в районе Херсонской области.
NYT отмечает, что время не на стороне правительства Владимира Зеленского - крупную операцию необходимо начать до того, как осенние дожди сделают сельскую местность непроходимой, до того, как энергетический кризис подорвет европейскую поддержку Киева, и до того, как российские силы смогут дополнительно укрепить свои позиции и пополнить запасы.
«Украинский успех поднимет боевой дух внутри страны и убедит колеблющихся союзников продолжать отправлять оружие в Киев. Неудача может означать, что Украина пожертвовала жизнями за небольшую выгоду или вообще без нее», - подчеркивает газета.
В Минобороны РФ заявили, что 29 августа попытка наступления Украины в Николаевской и Херсонской областях была подавлена. Российские военные заявили, что за сутки были уничтожены 48 украинских танков, 46 боевых машины пехоты, а потери украинской армии составили более 1,2 тысячи человек.
Представитель Пентагона заявил NYT, что объявленное наступление «показывает аппетит украинцев к прогрессу на поле боя», но в США «по-прежнему с осторожностью относится к тому, достаточно ли нынешних военных возможностей Украины для достижения значительных успехов».