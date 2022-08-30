Россия заявила о разгроме наступления ВСУ

Российские войска отбили наступление украинских военнослужащих на Николаево-Криворожском и других направлениях, проведенное по личному указанию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявили сегодня в Министерстве обороны России.

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По данным российского военного ведомства, в результате разгрома ВСУ «понесли масштабные потери».

«Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих», - пояснили в Минобороны.

В ведомстве также отметили, что сдались в плен пять военнослужащих, разгромленных подразделений 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ, которая была переброшена для участия в операции из западной Украины.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях, используя западное оружие большой дальности для нанесения ударов по российским складам боеприпасов и линиям снабжения. При этом президент Украины Владимир Зеленский пообещал «вернуть» освобожденных в ходе спецоперации территории, а также Крым.