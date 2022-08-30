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9 минут назад

Россия заявила о разгроме наступления ВСУ

Lenta.ru

Российские войска разгромили наступление украинских войск, проведенное по личному указанию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Россия заявила о разгроме наступления ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве указали, что в течение дня по указанию украинского лидера военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях.

«В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери», — подчеркнули в пресс-службе Минобороны, уточнив, что потери в живой силе составили более 560 военнослужащих.

Ранее представители министерства заявили, что союзные войска уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ на Харьковском направлении.

Армия,Владимир Зеленский,Минобороны России,
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