В Севастополе сообщили о сбитом ПВО беспилотнике

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в пригороде Севастополя. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По информации главы города, БПЛА уничтожили в районе поселка Верхнесадового. Развожаев добавил, что сейчас «горизонт чист», а ситуация находится под контролем.
Напомним, что 29 августа силы ПВО сбили еще один украинский беспилотник на подлете к хранилищу ядерного топлива и отходов на Запорожской АЭС.
Как отмечали в Минобороны РФ, серьезных разрушений при падении обломков летательного средства удалось избежать. Дрон упал на крышу первого спецкорпуса. Станция продолжила работать в прежнем режиме, технический персонал контролирует ее состояние и обеспечивает бесперебойное функционирование.