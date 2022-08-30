В Севастополе сообщили о сбитом ПВО беспилотнике

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в пригороде Севастополя. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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По информации главы города, БПЛА уничтожили в районе поселка Верхнесадового. Развожаев добавил, что сейчас «горизонт чист», а ситуация находится под контролем.

Напомним, что 29 августа силы ПВО сбили еще один украинский беспилотник на подлете к хранилищу ядерного топлива и отходов на Запорожской АЭС.