Песков опроверг информацию о поставках в РФ беспилотников из Ирана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уличил The Washington Post (WP) в публикации фейков, отвечая во вторник в беседе с журналистами на просьбу прокомментировать публикацию этого издания о том, что Иран якобы поставил в РФ беспилотники для использования на Украине.