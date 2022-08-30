Песков опроверг информацию о поставках в РФ беспилотников из Ирана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уличил The Washington Post (WP) в публикации фейков, отвечая во вторник в беседе с журналистами на просьбу прокомментировать публикацию этого издания о том, что Иран якобы поставил в РФ беспилотники для использования на Украине.
"The Washington Post, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов в последнее время", - сказал представитель Кремля.
"Что касается наших взаимоотношений с Ираном, они развиваются динамично, они развивались и раньше, они развиваются и сейчас, и будут развиваться", - подчеркнул Песков.