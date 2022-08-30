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50 минут назад

Песков назвал вбросом информацию о том, что Иран поставил в Россию беспилотники

ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уличил The Washington Post (WP) в публикации фейков, отвечая во вторник в беседе с журналистами на просьбу прокомментировать публикацию этого издания о том, что Иран якобы поставил в РФ беспилотники для использования на Украине.

Песков опроверг информацию о поставках в РФ беспилотников из Ирана
Фото: ТАССТАСС

"The Washington Post, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов в последнее время", - сказал представитель Кремля.

"Что касается наших взаимоотношений с Ираном, они развиваются динамично, они развивались и раньше, они развиваются и сейчас, и будут развиваться", - подчеркнул Песков.

Армия,Дмитрий Песков,
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