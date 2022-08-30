Раскрыты подробности провала «контрнаступления» ВСУ под Херсоном

«В ответ на это со стороны российского командования были переброшены подразделения Воздушно-десантных войск со своей артиллерией, а также развернуты дополнительные артиллерийские части. И по состоянию на вчерашний вечер, у противника больше не было успеха на этом направлении. Вооруженные силы Украины вчера прошли несколько километров и больше развивать успех им было некуда. Сегодняшний день покажет, что будет происходить на этом направлении», – уверен журналист.