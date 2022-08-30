Первая партия беспилотников прибыла из Ирана в Россию

Иран отправил в Россию беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые могут быть использованы на Украине. Об этом стало известно The Washington Post.

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По информации издания, первая партия беспилотников прибыла в страну еще 19 августа. Речь идет о как минимум двух типах аппаратов, способных нести боеприпасы для атак на радиолокационные станции, артиллерию и другие военные цели.

Предположительно Тегеран поставил Москве устройства серий Mohajer-6 и Shahed в рамках договоренности о передаче сотен других иранских БПЛА различных типов.

29 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби докладывал, что Москва продолжает вести с Тегераном переговоры о закупке иранских беспилотников. При этом, по его словам, на данный момент власти США не увидели признаков покупки Россией беспилотников иранского производства.