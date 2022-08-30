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23 минуты назад

WP: Иран отправил в Россию первую партию беспилотников

Елена Прошина

Иран отправил в РФ первую партию беспилотников. ВС России планируют использовать их в спецоперации на Украине. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на The Washington Post.

WP: Иран отправил в Россию первую партию беспилотников
Фото: ReutersReuters

Издание уточняет, что 19 августа российские транспортные самолеты вывезли из Ирана беспилотники двух типов — Mohajer-6 и Shahed. Они предназначены для стрельбы по радиолокационным системам, артиллерии и другим военным целям. Всего РФ должна получить «сотни иранских БПЛА различных типов».

Однако, как уточняется, при испытаниях беспилотников российские военные столкнулись с многочисленными техническими проблемами. В частности, в их системе было выявлены ошибки, в связи с чем российская сторона осталась недовольна.

По данным издания, иранские БПЛА должны помочь заполнить пробел в военной кампании на Украине. По оценкам WP, у России есть от 1,5 тыс. до 2 тыс. военных разведывательных БПЛА, однако почти нет ударных беспилотников.

Напомним, о том, что Иран будет поставлять России беспилотники сообщалось еще в июле. По данным США, официальные лица РФ дважды посещали аэродром в Иране, чтобы посмотреть на работу БПЛА. Однако Тегеран и Москва опровергли эти сведения.

Армия,Верховный суд,Коммерсант,
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