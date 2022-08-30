В Германии озвучили позицию по отправке военных стран ЕС на Украину

Власти Германии исключают возможность переброски военнослужащих стран Евросоюза на Украину . Как сообщает ТАСС, об этом заявила статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Меллер.

«С нашей точки зрения, это исключено», — сказала она, отвечая на вопросы журналистов на неформальной встрече министров обороны и глав МИД стран ЕС.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Страны Запада активно помогают киевскому режиму вооружениями и деньгами.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейские страны обсуждали по подготовке украинской армии еще до начала боевых действий. Сообщалось, что такая миссия может заработать за пределами Украины уже осенью.