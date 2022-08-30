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21 минуту назад

В Берлине оценили возможность переброски военных стран ЕС на Украину

Никита Бородкин

Власти Германии исключают возможность переброски военнослужащих стран Евросоюза на Украину. Как сообщает ТАСС, об этом заявила статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Меллер.

В Германии озвучили позицию по отправке военных стран ЕС на Украину
Фото: ReutersReuters

«С нашей точки зрения, это исключено», — сказала она, отвечая на вопросы журналистов на неформальной встрече министров обороны и глав МИД стран ЕС.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Страны Запада активно помогают киевскому режиму вооружениями и деньгами.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейские страны обсуждали по подготовке украинской армии еще до начала боевых действий. Сообщалось, что такая миссия может заработать за пределами Украины уже осенью.

Армия,В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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