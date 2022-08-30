Штурман Ка-52 рассказал о срыве неожиданного наступления ВСУ

«Конкретно выполняем боевую задачу, затем отворот – курс на площадку, страха уже как такового нету, идут профессиональные навыки и навыки, которым обучают в училище. В целом могу сказать, что работаем с самого раннего утра, при появлении задачи готовимся однозначно быстро. По вылетам — бывает от трех до пяти вылетов в день», — сказал штурман.