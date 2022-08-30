Штурман Ка-52 рассказал о срыве неожиданного наступления ВСУ

Министерство обороны РФ опубликовало видео с рассказом штурмана российского боевого вертолета Ка-52 о подавлении украинского наступления. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Минобороны сообщили, что ВС РФ отбили наступление ВСУ в Николаевской и Херсонской областях. Уточняется, что украинские подразделения понесли большие потери.
«Когда было неожиданное наступление противника, мы получили задачу уничтожения опорного пункта. Начинаем прилетать туда — там завязался неожиданный бой. Наши не подкачали — мы группировкой подавили это наступление, несмотря на облучение (радиоэлектронное воздействие, — прим.) и ракеты в сторону нас», — рассказал штурман.
По его словам, у российских экипажей Ка-52 достаточно опыта и навыков, приобретенных в боях и на учениях, чтобы подавлять удары противника. Он отметил, что облучение на заданиях военные получают постоянно, однако это не мешает им действовать профессионально.
«Конкретно выполняем боевую задачу, затем отворот – курс на площадку, страха уже как такового нету, идут профессиональные навыки и навыки, которым обучают в училище. В целом могу сказать, что работаем с самого раннего утра, при появлении задачи готовимся однозначно быстро. По вылетам — бывает от трех до пяти вылетов в день», — сказал штурман.
Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского. Уточнялось, что ВСУ используют передовое оружие большой дальности, поставленное Западом, для нанесения ударов по российским складам боеприпасов и линиям снабжения.