В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
1 час назад

В США захотели продать оружие Тайваню на $1,1 млрд

Никита Бородкин

Администрация президента США Джо Байдена попросит Конгресс США одобрить продажу Тайваню оружия на 1,1 млрд долларов. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники, пишет ТАСС.

В США захотели продать оружие Тайваню на $1,1 млрд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пакет включает в себя 60 противокорабельных ракет AGM-84L Harpoon Block II, 100 ракет AIM-9X Block II Sidewinder, а также средства на продление контракта по радиолокационным станциям. Мера поддержки пока находится на ранней стадии рассмотрения. Законодатели, скорее всего, одобрят пакет, однако процесс может затянутся — летние каникулы Конгресса завершаются только на следующей неделе.

Напомним, что ситуация вокруг Тайваня осложнилась после визита спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на остров. Китай неоднократно предупреждал о жестких ответных мерах, а после начал масштабные учения в шести зонах акватории вокруг Тайваня.

Армия,Джозеф Байден,Администрация США,Конгресс США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители