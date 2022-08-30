В США захотели продать оружие Тайваню на $1,1 млрд

Администрация президента США Джо Байдена попросит Конгресс США одобрить продажу Тайваню оружия на 1,1 млрд долларов. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники, пишет ТАСС.

Пакет включает в себя 60 противокорабельных ракет AGM-84L Harpoon Block II, 100 ракет AIM-9X Block II Sidewinder, а также средства на продление контракта по радиолокационным станциям. Мера поддержки пока находится на ранней стадии рассмотрения. Законодатели, скорее всего, одобрят пакет, однако процесс может затянутся — летние каникулы Конгресса завершаются только на следующей неделе.