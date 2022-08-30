В Энергодаре заявили об обстреле ВСУ территории Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Запорожской АЭС, два разрыва зафиксированы у хранилища отработавшего ядерного топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Энергодара.

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Для обстрела была использована крупнокалиберная артиллерия. Местные власти считают, что причиной ударов ВСУ по ЗАЭС является стремление сорвать визит миссии МАГАТЭ на станцию.

Напомним, что станция перешла под контроль российских войск в ходе освобождения территории Запорожской области. За последний месяц Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали ЗАЭС и расположенный рядом город Энергодар.