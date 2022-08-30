В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
35 минут назад

В Энергодаре заявили об обстреле ВСУ территории Запорожской АЭС

Никита Бородкин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Запорожской АЭС, два разрыва зафиксированы у хранилища отработавшего ядерного топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Энергодара.

В Энергодаре заявили об обстреле ВСУ территории Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для обстрела была использована крупнокалиберная артиллерия. Местные власти считают, что причиной ударов ВСУ по ЗАЭС является стремление сорвать визит миссии МАГАТЭ на станцию.

Напомним, что станция перешла под контроль российских войск в ходе освобождения территории Запорожской области. За последний месяц Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали ЗАЭС и расположенный рядом город Энергодар.

29 августа стало известно о выезде миссии МАГАТЭ на станцию — организация планирует обеспечить безопасность и сохранность ядерного объекта. В состав вошли 14 человек. Известно, что они направятся на ЗАЭС через Киев.

Армия,Происшествия,МАГАТЭ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители