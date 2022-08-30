ВСУ обстреляли территорию Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли территорию Запорожской АЭС крупнокалиберной артиллерией, а также береговую линию Энергодара. Об этом сообщили власти города в Telegram-канале.

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Обстрел произошел в 06:50. Отмечается, что у здания хранилища отработанного топлива зафиксированы два разрыва снарядов.