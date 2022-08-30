Стало известно, когда Россия возобновит операцию по освобождению Киева

Российские власти возобновят военную операцию по освобождению Киева, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на «ПолитНавигатор».

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Как заявил политолог Ростислав Ищенко, это произойдет после того, как военные России выйдут к реке Днепр. Эксперт напомнил, что Москва уже может принимать активные шаги по всей линии фронта от Харькова до Николаева. А в случае, если начнется преодоление этой линии фронта от Харькова на север, ничего не мешает России через некоторое время повторить киевскую операцию, если не в полном объеме, то в районе Сум, Чернигова и далее.

Ищенко заявил, что выход российских войск ближе к Днепру поставит вопрос о том, как разбираться с Киевом. В настоящее время российские военные ведут активное наступление на всех фронтах, чтобы реализовать преимущество ускоренными темпами, а не только на Донбассе. Политолог подчеркнул, что на этом фоне «рисунок спецоперации должен измениться».