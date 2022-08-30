Стало известно, когда Россия возобновит операцию по освобождению Киева

Российские власти возобновят военную операцию по освобождению Киева, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на «ПолитНавигатор».
Как заявил политолог Ростислав Ищенко, это произойдет после того, как военные России выйдут к реке Днепр. Эксперт напомнил, что Москва уже может принимать активные шаги по всей линии фронта от Харькова до Николаева. А в случае, если начнется преодоление этой линии фронта от Харькова на север, ничего не мешает России через некоторое время повторить киевскую операцию, если не в полном объеме, то в районе Сум, Чернигова и далее.
Ищенко заявил, что выход российских войск ближе к Днепру поставит вопрос о том, как разбираться с Киевом. В настоящее время российские военные ведут активное наступление на всех фронтах, чтобы реализовать преимущество ускоренными темпами, а не только на Донбассе. Политолог подчеркнул, что на этом фоне «рисунок спецоперации должен измениться».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции РФ на Украине является осознанным. Это связано со стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан. По словам главы Минобороны, на взятых под контроль территориях российские военные оказывают гуманитарную помощь, а также восстанавливают инфраструктуру и системы жизнеобеспечения.