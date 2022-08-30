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27 минут назад

В США испугались дефицита оружия из-за помощи Украине

Елена Прошина

В Министерстве обороны Соединенных Штатов насторожились из-за истощения запасов оружия в стране, из которых осуществлялись поставки военной помощи Киеву, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на The Wall Street Journal.

В США испугались дефицита оружия из-за помощи Украине
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

По данным газеты, которая ссылается на представителя американского военного ведомства, США за последние шесть месяцев поставили Украине 16 ракетных систем залпового огня HIMARS, тысячи единиц оружия, беспилотные летательные аппараты, ракеты и другое вооружение. По словам представителей Минобороны, большая часть поставок, включая боеприпасы, поступила непосредственно из запасов Соединенных Штатов. Таким образом, истощается оружейное хранилище, предназначенное для непредвиденных угроз.

В США опасаются, что нехватка оружия и боеприпасов поставит под угрозу боеготовность американской армии. При этом Пентагон медлит с пополнением своего арсенала, оставляя его наполненность на низком уровне. В том числе, у США осталось очень мало снарядов калибра 155 мм.

Как отмечают чиновники, в стране с момента размещения заказа на боеприпасы до их производства проходит от года до полутора лет. При этом пополнение запасов ракет и беспилотников может занять гораздо больше времени.

Армия,Пентагон,
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