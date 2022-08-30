В США испугались дефицита оружия из-за помощи Украине

В Министерстве обороны Соединенных Штатов насторожились из-за истощения запасов оружия в стране, из которых осуществлялись поставки военной помощи Киеву, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на The Wall Street Journal.

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По данным газеты, которая ссылается на представителя американского военного ведомства, США за последние шесть месяцев поставили Украине 16 ракетных систем залпового огня HIMARS, тысячи единиц оружия, беспилотные летательные аппараты, ракеты и другое вооружение. По словам представителей Минобороны, большая часть поставок, включая боеприпасы, поступила непосредственно из запасов Соединенных Штатов. Таким образом, истощается оружейное хранилище, предназначенное для непредвиденных угроз.

В США опасаются, что нехватка оружия и боеприпасов поставит под угрозу боеготовность американской армии. При этом Пентагон медлит с пополнением своего арсенала, оставляя его наполненность на низком уровне. В том числе, у США осталось очень мало снарядов калибра 155 мм.