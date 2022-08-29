ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС

«Последствия, наверное, будут жуткие. Сейчас выехать нельзя. Было много обстрелов, что-то взрывалось. Были попадания в городе и районе ГЭС. И там, и там виден пожар. Степень разрушений выясняется. Ситуация непростая, но мы руки не опускаем и не опустим», – сообщил Леонтьев.