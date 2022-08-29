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20 минут назад

ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС

Елена Прошина

Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС. Об этом пишет РИА «Новости».

ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что город остался без водоснабжения и электричества, начался пожар.

«Последствия, наверное, будут жуткие. Сейчас выехать нельзя. Было много обстрелов, что-то взрывалось. Были попадания в городе и районе ГЭС. И там, и там виден пожар. Степень разрушений выясняется. Ситуация непростая, но мы руки не опускаем и не опустим», – сообщил Леонтьев.

Ранее стало известно о серии взрывов в небе над Херсоном, также были видны следы от ракет систем противовоздушной обороны. Также Минобороны России выступило с заявлением о том, что войска ВСУ предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях.

Армия,Владимир Леонтьев,Минобороны России,
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