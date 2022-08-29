Белый дом обвинил РФ в переговорах о закупке иностранных дронов

«Мы не видели никаких признаков отсутствия усилий или желания россиян по приобретению иранских беспилотных летательных аппаратов с целью их применения на Украине. Мы не видели ничего, что успокоило бы нас. Это приобретение, эта поставка все еще вырисовываются, все еще [надвигаются] в скором времени», — в то же время заявил Кирби.