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18 минут назад

Белый дом обвинил Россию в переговорах о закупке иностранных беспилотников

Lenta.ruиещё 1

В Белом доме уверены, что Москва продолжает вести с Тегераном переговоры о закупке иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), чтобы применять их в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его цитирует ТАСС.

Белый дом обвинил РФ в переговорах о закупке иностранных дронов
Фото: ReutersReuters

На вопрос журналистов о том, имеются ли у правительства США данные о применении Россией иранских БПЛА на Украине, Кирби ответил, что Белый дом «внимательно следит» за этим. По его словам, на данный момент власти США не увидели признаков покупки Россией беспилотников иранского производства.

«Мы не видели никаких признаков отсутствия усилий или желания россиян по приобретению иранских беспилотных летательных аппаратов с целью их применения на Украине. Мы не видели ничего, что успокоило бы нас. Это приобретение, эта поставка все еще вырисовываются, все еще [надвигаются] в скором времени», — в то же время заявил Кирби.

США заподозрили Россию в желании использовать иранские беспилотники на Украине

В июле помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан высказал подозрение, что Иран намерен передать России до нескольких сотен БПЛА. По утверждению чиновника, среди этих дронов есть модели, способные нести вооружения.

Госдепартамент США пригрозил «активно использовать механизмы американских санкций» в отношении Ирана и России, если Тегеран поставит Москве беспилотники.

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