Bloomberg: в ЕС намерены готовить снайперов и саперов для ВСУ

Евросоюз выразил намерение предложить Украине в рамках тренировочной миссии готовить снайперов, саперов и офицеровдля украинской армии.

Фото: Reuters Reuters

Об этом пишет Bloomberg. Издание ссылается на распространенный внешнеполитической службой документ среди представителей стран ЕС.

Отмечается, что с такой просьбой ранее обратилось киевское руководство, передает РИА Новости.Еще до начала спецоперации ВС РФ в Евросоюзе допускали создание тренировочных миссий для Вооруженныхсил Украины.