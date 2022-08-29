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18 минут назад

Bloomberg: в Евросоюзе намерены готовить снайперов и саперов для украинских войск

Слово и Дело

Евросоюз выразил намерение предложить Украине в рамках тренировочной миссии готовить снайперов, саперов и офицеровдля украинской армии.

Bloomberg: в ЕС намерены готовить снайперов и саперов для ВСУ
Фото: ReutersReuters

Об этом пишет Bloomberg. Издание ссылается на распространенный внешнеполитической службой документ среди представителей стран ЕС.

Отмечается, что с такой просьбой ранее обратилось киевское руководство, передает РИА Новости.Еще до начала спецоперации ВС РФ в Евросоюзе допускали создание тренировочных миссий для Вооруженныхсил Украины.

При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предположил, что такая миссия будет размещаться на территории одной из стран-соседей Украины.

Армия,В мире,Жозеп Боррель,Верховный суд,ЕС,
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