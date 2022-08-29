Bloomberg: в ЕС намерены готовить снайперов и саперов для ВСУ

Евросоюз выразил намерение предложить Украине в рамках тренировочной миссии готовить снайперов, саперов и офицеровдля украинской армии.
Об этом пишет Bloomberg. Издание ссылается на распространенный внешнеполитической службой документ среди представителей стран ЕС.
Отмечается, что с такой просьбой ранее обратилось киевское руководство, передает РИА Новости.Еще до начала спецоперации ВС РФ в Евросоюзе допускали создание тренировочных миссий для Вооруженныхсил Украины.
При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предположил, что такая миссия будет размещаться на территории одной из стран-соседей Украины.