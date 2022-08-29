В Минобороны РФ сообщили о попытке наступления ВСУ в двух областях

Министерство обороны России заявило о неудачной попытке наступления ВСУ в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Сегодня в течение дня по прямому указанию Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери», – сообщили в ведомстве.

Также уточняется, что в результате наступательных действий украинская сторона потеряла более 560 военнослужащих, 26 танков, 23 боевые машины пехоты и два штурмовика Су-25.