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30 минут назад

Минобороны России сообщило о попытках наступления ВСУ

Елена Прошина

Министерство обороны России заявило о неудачной попытке наступления ВСУ в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Минобороны РФ сообщили о попытке наступления ВСУ в двух областях
Фото: ReutersReuters

«Сегодня в течение дня по прямому указанию Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери», – сообщили в ведомстве.

Также уточняется, что в результате наступательных действий украинская сторона потеряла более 560 военнослужащих, 26 танков, 23 боевые машины пехоты и два штурмовика Су-25.

Ранее сообщалось о серии взрывов и работе систем ПВО в Херсонской области.

Армия,Минобороны России,
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