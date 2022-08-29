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17 минут назад

В Минобороны РФ сообщили о попытке ВСУ наступления в Николаевской и Херсонской областях

ТАСС

Украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях, в результате активной обороны ВС РФ подразделения ВСУ понесли большие потери. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России.

В Минобороны РФ сообщили о попытке наступления ВСУ в двух областях
Фото: ReutersReuters

"Сегодня в течение дня по прямому указанию В. Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери", - сообщили в Минобороны. "Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих. Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась", - добавили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны России, ВС РФ уничтожили 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбили два штурмовика Су-25.

Армия,Верховный суд,Минобороны России,
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