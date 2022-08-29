В Минобороны РФ сообщили о попытке наступления ВСУ в двух областях

"Сегодня в течение дня по прямому указанию В. Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери", - сообщили в Минобороны. "Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих. Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась", - добавили в ведомстве.