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1 час назад

Шведский истребитель Gripen E впервые применил ракету Meteor

Lenta.ruиещё 1

Шведский истребитель Gripen E впервые применил ракету Meteor класса «воздух-воздух», которая в ходе испытательных стрельб успешно поразила заданную цель. Об этом сообщает компания Saab.

Шведский истребитель Gripen E впервые применил ракету Meteor
Фото: SaabSaab

«Ракета Meteor была запущена из Gripen E на высоте примерно 5000 метров над испытательным полигоном Видсель на севере Швеции», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Meteor может работать в самых сложных условиях, поражая такие цели, как истребители, беспилотники и крылатые ракеты.

В мае американский журнал Military Watch опубликовал рейтинг семи наиболее боеспособных ракет воздушного боя, в который попал, в частности, европейский Meteor.

В июне 2017 года Saab показала видео первого полета Gripen E.

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